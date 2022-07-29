PlayStation 5 получит поддержку нового разрешения

В PlayStation 5 добавили поддержку разрешения 1440 пикселей

Компания Sony объявила, что на консолях актуального поколения появится поддержка нового разрешения. Об этом сообщается в блоге PlayStation.

В компании рассказали, что флагманская приставка PS5 получит поддержку разрешения 1440 пикселей. В настоящий момент функцию добавили только в бета-версию прошивки консоли. В будущем экспериментальную опцию должны получить все пользователи девайса.

Журналисты издания Engadget объяснили, что консоль с самого начала поддерживала вывод изображения в разрешении 1080 пикселей и 4K, однако поддержка 1440 пикселей по-прежнему востребована среди игроков, которые используют мониторы вместо телевизоров. «Этот режим представляет собой нечто среднее между Full HD и 4K и является популярным выбором для геймеров, которые запускают игры на своих ПК», — подчеркнули специалисты.

Инженеры Sony уточнили, что преимуществами нового режима смогут воспользоваться геймеры на PS5, если игры, которые они запускают, поддерживают данное разрешение. При подключении совместимого монитора в настройках приставки появится возможность активировать новый режим.

Также последняя версия прошивки предоставила геймерам возможность создавать списки игр в своей игровой библиотеке, чтобы они могли организовать все свои тайтлы. Пользователи смогут создать до 15 списков, которые включают по 100 игр каждый.

В конце июля Sony рассказала о функциях шлема виртуальной реальности PlayStation VR 2. Девайс получит прозрачный режим и возможность стриминга.