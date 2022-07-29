Popular Mechanics: ВМС США пополнятся 150 кораблями-«призраками» к 2045 году

Военно-морские силы (ВМС) США пополнят кораблями-«призраками», пишет журнал Popular Mechanics.

Издание ссылается на отчет ВМС Соединенных Штатов, в котором утверждается, что к 2045 году Пентагон нужно располагать 523 боевыми кораблями, из которых 150 должны быть беспилотными. Отмечается, что это позволит сохранить «глобальное господство» на фоне усиления Китая.

В частности, к этому времени ВМС США хотят иметь, в частности, 12 авианосцев, 96 крупных надводных боевых кораблей и 66 подлодок.

Журнал напоминает, что в настоящее время ВМС США эксплуатируют 300 боевых кораблей. «Это количество кораблей является самым высоким за 20 лет после того, как в 2015 году оно упало до минимума после холодной войны, составлявшего 275 единиц», -— пишет издание. В то же время Китай располагает 355 боевыми кораблями, включая более 145 крупных надводных боевых кораблей.

«ВМС США — глобальная сила, которая должна готовиться к конфликту на нескольких фронтах, от Йемена до России», — уверяет издание.

В марте The Drive сообщило, что ВМС США планируют списать от восьми до десяти литоральных боевых кораблей типа Freedom («Свобода»), самому старому из которых насчитывается семь лет.