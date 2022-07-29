Минфин оценил долю незаконного оборота крепкого алкоголя в 19,6 процента

Доля незаконного оборота крепких алкогольных напитков составила 19,58 процента

Доля незаконного оборота алкогольных дистиллированные и ректификованных напитков по итогам прошлого года составила 19,58 процента. Такие данные приводятся в исследовании «Маркировка алкогольной продукции – влияние на цены и доходы производителей», подготовленном Научно-исследовательским финансовым институтом (НИФИ) Минфина России.

Доля незаконного оборота игристых вин, в том числе из свежего винограда составила 15,67 процента. Вина виноградные, в том числе из свежего винограда, кроме вин игристых и газированных; сусло виноградное - 16,44 процента, напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь - 44,71 процента, вермут и прочие ароматизированные виноградные вина - 38,59, пиво, кроме отходов пивоварения

26,92 процента.

Внедрение маркировки алкогольной продукции окажет значительное влияние на доходы бюджета , подсчитали в НИФИ. Основной бюджетный эффект от введения маркировки алкогольной продукции будет обеспечиваться дополнительным ростом поступлений от акцизов

В частности, введение маркировки алкогольных дистиллированных и ректификованных напитков позволит увеличить налог на прибыль на 8,51 миллиарда рублей, акцизные сборы – 60,64 миллиарда рублей, страховые взносы – на 0,45 миллиарда рублей, налог на прибыль – на 0,89 миллиарда рублей.

Маркировка виноградных вин, в том числе из свежего винограда, кроме вин игристых и газированных; сусла виноградного - 2,28 миллиарда рублей, 4,53 миллиарда рублей, 0,37 и 0,74 миллиарда рублей соответственно.

Маркировка напитков сброженных (например, сидр, напиток медовый) принесет в бюджет 4,97 миллиарда рублей, 40,24 миллиарда рублей, 0,60 миллиарда рублей и 1,21 миллиарда рублей соответственно.

При этом баланс доходов и расходов государства будет положительным - легальные производители получат эффект за счет того, что с рынка уйдут нелегальные производители, что позволит им нарастить долю рынка.

П подсчетам НИФИ, баланс доходов и расходов государства и хозяйствующих субъектов в течение 6 лет для алкогольных дистиллированных и ректификованных напитков составит 581,0 миллиарда рублей, для пива - 309,2 миллиарда рублей, сброженных напитков - 6,1 миллиарда рублей, вермута и других ароматизированных вин - 7,4 миллиарда рублей, игристых вин - 23,0 миллиарда рублей, виноградных вин, кроме игристых - 85,4 миллиарда рублей.

Что касается расходов производителя на маркировку продукции, то, по подсчетам НИФИ, средние затраты на единицу продукции составят не более 50 копеек. Так, средние затраты производителей на единицу продукции для алкогольных и дистиллированных и ректификованных напитков составит 1,19 рубля (0,69 рубля затраты на производство плюс 0,50 рубля маркировка).