Матчи Английской премьер-лиги решили не транслировать в России

Телеканал «Матч ТВ» подтвердил, что не будет транслировать матчи АПЛ в сезоне-2022/2023

Матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) не будут транслироваться в России. О таком решении «Ведомостям» заявил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

«Из-за санкционного законодательства Великобритании "Матч ТВ" не покажет чемпионат-2022/2023», — подтвердил он. Тащин добавил, что договор не расторгнут, поэтому есть вероятность, что трансляции в будущем будут возобновлены.

В июле 2021 года «Матч ТВ» заключил шестилетний контракт на право показа матчей чемпионата Англии. Сделка оценивалась в 43 миллиона фунтов стерлингов. Предыдущие три года АПЛ транслировал сервис Okko.

Новый сезон в АПЛ стартует 6 августа и завершится 28 мая 2023 года. За звание чемпиона страны будут бороться двадцать клубов. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити».