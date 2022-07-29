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Судьи в Молдавии оставили Додона под домашним арестом

Апелляционная палата отказалась отменять экс-президенту Молдавии Додону домашний арест

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос адвокатов экс-президента Молдавии Игоря Додона об отмене избранной ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Об этом заявил прокурор по делу политика Петр Ярмалюк, пишет РИА Новости.

Решение о продлении домашнего ареста бывшему главе государства на 30 суток суд принял 20 июля. Его защитники попытались обжаловать вердикт, однако судьи палаты отказались смягчать меру пресечения, оставив ее без изменений.

«Кроме того, судьи ограничили Додону общение, в том числе с прессой. Апелляционная палата приняла во внимание эти доводы прокуроров», — сообщил Ярмалюк.

Антикоррупционная прокуратура Молдавии задержала Додона 24 мая. Его подозревают в государственной измене и коррупции. 26 мая суд отправил экс-президента республики под домашний арест на 30 суток, а позже снова продлил заключение.

29 июля экс-президент заявил о намерении властей республики пригласить на свою территорию войска НАТО. Он заверил, что правительство страны подталкивают к новой войне в Приднестровье.

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Алевтина Запольская
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