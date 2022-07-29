Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Зенит-мол.
0:3
Завершен
ЦСКА-мол.
Россия - МФЛ|Группа A. 4-й тур
Урал
0:1
Перерыв
live
Краснодар
Россия - Премьер-Лига|3-й тур
Ростов-мол.
2:0
Перерыв
live
Локомотив-мол.
Россия - МФЛ|Группа B. 4-й тур
Факел
Завтра
15:00 (Мск)
Динамо М
Россия - Премьер-Лига|3-й тур
Зенит
Завтра
17:30 (Мск)
Локомотив М
Россия - Премьер-Лига|3-й тур
Сочи
Завтра
20:00 (Мск)
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|3-й тур
Спорт

Появились подробности получения российскими атлетами загрязненного допингом БАДа

Спортивный юрист Пацев заявил, что ФМБА не проверяет приобретаемые для спортсменов БАДы

Фото: Trust "Tru" Katsande / Unsplash

Спортивный юрист Артем Пацев высказался о получении российскими атлетами загрязненного допингом БАДа. Появившиеся подробности приводит РБК.

Пацев заявил, что случившееся — следствие отсутствия контроля со стороны Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) за приобретаемыми и распространяемыми среди спортсменов биологическими добавками. «Они не проверяют препараты, а загрязнить их можно где угодно», — посчитал он.

Ранее журналист Сергей Лисин сообщил, что в 2020 году ФМБА выдал российским спортсменам более четырех тысяч банок с БАДами, загрязненными допингом. После того, как конькобежец Михаил Казелин сдал положительную допинг-пробу, агентство прекратило выдачу препаратов атлетам.

В ходе расследования выяснилось, что данные БАДы выдавали в том числе фигуристам групп Этери Тутберидзе, Нины Мозер и Евгения Плющенко. Всего было выявлено два положительных допинг-теста, связанных с приемом препарата.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
ЦБ прокомментировал возможность прекращения биржевых торгов долларом
Звезда Comedy Woman родила третьего ребенка
Появилось видео последствий удара ВСУ по СИЗО в Еленовке
Космонавт Кикина отправилась в США для подготовки к полету на Crew Dragon
В Запорожье заявили об ударе ВСУ из HIMARS по железной дороге
Мать купила трехлетней дочери сумки Louis Vuitton и была обругана в сети
Психотерапевт назвал любовь к чистоте симптомом невроза
Додон обвинил молдавские власти в намерении пригласить войска НАТО
Правозащитник заявил о задержании жителя Чечни за гомосексуальность
Российская пенсионерка стала фигуранткой дела из-за выращивания мака в саду
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.