Стало известно о получении российскими атлетами загрязненного допингом БАДа

Спортсмены сборной России получали от ФМБА загрязненные допингом пищевые добавки

Спортсмены сборной России получали загрязненные допингом пищевые добавки. Об этом стало известно журналисту Сергею Лисину, публикация доступна в Telegram-канале «Голый спорт».

В 2020 году атлетам было выдано более 4 тысяч банок с БАДами, закупленных Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). В ноябре того же года ФМБА выпустило заявление о необходимости до особого распоряжения полностью остановить выдачу и применение спортсменами сборных препарата ZMA-pro конкретной серии. Это произошло после того, как конькобежец Михаил Казелин сдал положительную допинг-пробу. В ходе расследования было выявлено, что к этому привело употребление БАДа, в который попало запрещенное вещество (лигандрол).

Лисин отметил, что данные БАДы выдавали в том числе фигуристам групп Этери Тутберидзе, Нины Мозер и Евгения Плющенко. Всего в ходе расследования было выявлено два положительных допинг-теста, связанных с приемом препарата.

Во время Олимпиады-2022 в Пекине допинг-скандал разгорелся вокруг фигуристки Камилы Валиевой. В пробе спортсменки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Из-за этого была перенесена церемония награждения по итогам командного турнира, где фигуристка в составе сборной России выиграла золото.