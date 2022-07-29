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Спорт

Стало известно о получении российскими атлетами загрязненного допингом БАДа

Спортсмены сборной России получали от ФМБА загрязненные допингом пищевые добавки

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Спортсмены сборной России получали загрязненные допингом пищевые добавки. Об этом стало известно журналисту Сергею Лисину, публикация доступна в Telegram-канале «Голый спорт».

В 2020 году атлетам было выдано более 4 тысяч банок с БАДами, закупленных Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). В ноябре того же года ФМБА выпустило заявление о необходимости до особого распоряжения полностью остановить выдачу и применение спортсменами сборных препарата ZMA-pro конкретной серии. Это произошло после того, как конькобежец Михаил Казелин сдал положительную допинг-пробу. В ходе расследования было выявлено, что к этому привело употребление БАДа, в который попало запрещенное вещество (лигандрол).

Лисин отметил, что данные БАДы выдавали в том числе фигуристам групп Этери Тутберидзе, Нины Мозер и Евгения Плющенко. Всего в ходе расследования было выявлено два положительных допинг-теста, связанных с приемом препарата.

Во время Олимпиады-2022 в Пекине допинг-скандал разгорелся вокруг фигуристки Камилы Валиевой. В пробе спортсменки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Из-за этого была перенесена церемония награждения по итогам командного турнира, где фигуристка в составе сборной России выиграла золото.

Дарья Коршунова
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