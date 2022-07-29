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Спорт

Шведского тренера арестовали за шутку о бомбе

Тренера сборной Швеции по гандболу арестовали в аэропорту из-за шутки о бомбе в багаже

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Тренера сборной Швеции по гандболу арестовали в аэропорту Копенгагена из-за шутки о бомбе в багаже. Об этом сообщает Expressen.

По информации источника, инцидент произошел во время сдачи багажа. На вопрос о том, что находится внутри сумки, специалист, имя которого не называется, ответил, что там бомба. В аэропорт были отправлены саперы, а пассажиры эвакуированы из терминала.

Отмечается, что тренер был арестован. В Шведской ассоциации гандбола заявили, что специалист отстранен от работы. После осмотра багажа саперами аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

22 июля 2021 года режиссер церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Токио Кентаро Кобаяси был отстранен от работы после скандала с шуточным роликом с его участием. В сети распространилась запись выступления 1998 года, на которой режиссер, будучи членом комедийного дуэта Rahmens, в одном из скетчей предложил «поиграть в холокост».

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Анастасия Борисова
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