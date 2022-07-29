Ключевой ставке в США предрекли дальнейшее повышение

Экономист Брагин предрек дальнейшее повышение ключевой ставки ФРС США

Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит повышать ключевую ставку в 2022 году, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономике УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. По его словам, изменение базовой процентной ставки будет зависеть от темпов инфляции. Об этом специалист рассказал в ходе беседы с «Лентой.ру».

«ФРС, скорее всего, продолжит повышать ставку в этом году, хотя есть вероятность что из-за снижения инфляции регулятор не станет прибегать к серьезному ужесточению», — высказался Брагин.

Предпосылки для снижения инфляции в США есть, добавил он. Эксперт связал это со снижением цен на отдельные группы товаров. Однако инфляция всегда порождает инфляционные ожидания, подчеркнул эксперт. «Поэтому процесс замедления инфляции может занять продолжительное время. И говорить, что цикл повышения ставки уже завершен, преждевременно», — высказался он.

В начале этого года ФРС считал, что инфляция — явление временное, напомнил Брагин. «Сейчас мы видим, что ситуация сильно отличается от прогнозов. Так что оценка ФРС и прогноз инфляции не стоит брать за ориентир, чтобы оценить дальнейшие действия с ключевой ставкой. Стоит дождаться выхода макроэкономических данных», — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что ФРС США вновь повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 2,25-2,5 процента годовых. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

Такой шаг призван замедлить инфляцию, достигшую по итогам мая рекордных с 1981 года показателей. При этом ФРС также считает уместным дальнейшее повышение целевого диапазона ставки.

Предыдущее повышение произошло в середине июня. Тогда базовая процентная ставка выросла до уровня 1,5-1,75 процента годовых. В мае ФРС США также повышала ставку до 0,75-1 процента годовых. Решение о ее повышении на 50 базисных пунктов было принято впервые с мая 2000 года.