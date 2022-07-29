Убийцу директора интерната в Кабардино-Балкарии нашли мертвым на берегу реки

Тело 43-летнего убийцы директора интерната в Кабардино-Балкарии нашли на берегу реки Чегем

Предполагаемый убийца директора и сотрудника психоневрологического интерната в Кабардино-Балкарии — 43-летний Альберт Мамбетов — найден мертвым после почти двух недель поисков правоохранительными органами. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, тело Мамбетова было обнаружено на берегу реки Чегем.

Преступление в психоневрологическом интернате в Кабардино-Балкарии (село Яникой Чегемского района) было совершено утром 18 июля. Мужчина пришел в интернат в камуфляжной форме под предлогом устройства на работу в качестве охранника, после чего застрелил 43-летнего директора учреждения Мурата Балова и 45-летнего начальника охраны Басарби Хурзокова.

Как ранее рассказал «Ленте.ру» официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Мурат Багов, по факту двойного убийство было возбуждено уголовное дело.