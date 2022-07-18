Убийца директора интерната в Кабардино-Балкарии попал на видео

Камера сняла на видео убийцу директора и сотрудника психоневрологического интерната в КБР

Начало событий в новости В Кабардино-Балкарии убили директора психоневрологического интерната

Предполагаемый убийца директора и сотрудника психоневрологического интерната в Кабардино-Балкарии попал в объектив камеры видеонаблюдения. Запись публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах виден мужчина в камуфляжной форме, который заходит в здание интерната. Он проходит в кабинет директора, через некоторое время туда забегает сотрудник. Оба были застрелены в кабинете директора. После двойного убийства преступник уходит.

Преступление произошло в селе Яникой Чегемского района. Подозреваемый пришел в интернат под предлогом устройства на работу в качестве охранника. Погибшие: 43-летний директор учреждения Мурат Балов и 45-летний начальник охраны Басарби Хурзоков.

В настоящее время идет розыск убийцы, следствие располагает данными о личности подозреваемого.