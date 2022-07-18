В Кабардино-Балкарии убили директора психоневрологического интерната

РЕН ТВ: в Кабардино-Балкарии неизвестные убили директора психоневрологического интерната

В Кабардино-Балкарии неизвестные убили директора психоневрологического интерната и еще одного сотрудника учреждения. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его информации, преступление было совершено утром в понедельник, 18 июля, в кабинете жертвы. В настоящий момент устанавливаются детали произошедшего.

Согласно информации на сайте ГКУ «Республиканский психоневрологический интернат» Минтруда и соцзащиты Кабардино-Балкарской Республики, директором учреждения является Мурат Балов.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии, Волгоградской, Астраханской, Московской и Самарской областях спецслужбы задержали пятерых россиян за сотрудничество с запрещенной в России международной террористической организацией «Хайят Тахрир аш-Шам». Все задержания прошли в рамках спецоперации, которую провела ФСБ.