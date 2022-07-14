ФСБ пресекла деятельность пособников сирийских боевиков в пяти регионах России

ФСБ задержала в пяти регионах России сборщиков денег для сирийских боевиков

ФСБ провела спецоперацию в пяти российских регионах, где действовали пособники сирийской террористической организации. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Задержанные занимались сбором денежных средств для боевиков под видом благотворительности. В Кабардино-Балкарии, Волгоградской, Астраханской, Московской и Самарской областях спецслужбы задержали пятерых россиян за сотрудничество с запрещенной в России международной террористической организацией «Хайят Тахрир аш-Шам».

По данным ФСБ, подозреваемые создали межрегиональную сеть для финансирования сирийских боевиков. Возбуждено уголовное дело.