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СКР возбудил дело после двойного убийства в психоневрологическом интернате

В КБР возбудили дело из-за убийства директора и охранника психоневрологического интерната

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Кабардино-Балкарской Республике следователи возбудили уголовное дело по факту двойного убийства в психоневрологическом интернате. Об этом в понедельник, 18 июля, «Ленте.ру» сообщил старший помощник главы регионального управления Следственного комитета России (СКР) Мурат Багов.

По данным ведомства, утром 18 июля мужчина в маске проник в кабинет, где выстрелил в директора интерната и начальника охраны из огнестрельного оружия, нанеся им смертельные ранения. Известно, что фигурант скрылся с места преступления.

Следствием назначены судебные экспертизы и проведен осмотр места происшествия.

Согласно информации на сайте ГКУ «Республиканский психоневрологический интернат» министерства труда и соцзащиты Кабардино-Балкарской Республики, директором учреждения является Мурат Балов.

Ранее стало известно, что в интернате в Челябинской области умер ребенок-инвалид, который рассказал о наличии в учреждении отдельной комнаты для избиения детей.

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Екатерина Власова
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