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В ШОС осудили попытки «вычеркивания» целой страны из мировой истории

Замгенсека ШОС Логвинов осудил попытки «вычеркивания» целой страны из мировой истории

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Заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Григорий Логвинов осудил попыикм «вычеркивания» страны из мировой истории государствами мира. Об этом пишет РИА Новости.

Логвинов подчеркнул, что изначально в ШОС не были заложены конфронтационные элементы. При этом, по его словам, «организация не должна и не может оставаться безучастной на фоне того, как последовательно сворачивается равноправный, конструктивный диалог между различными государствами мира».

Замгенсека ШОС указал, что теперь страну «вычеркивают» из мировой истории, культуры, науки и спорта. «Происходящее объективно обусловливает необходимость переосмыслить линию поведения ШОС на международной арене», — сказал он.

Ранее Логвинов рассказал, что масштабы развязанной против России гибридной войны будут увеличиваться. Он предрек, что рано или поздно она начнет «перехлестываться» на Китай. По его словам, Запад развязал тотальную гибридную войну против одного из государств-учредителей ШОС, «перехлестывание» на КНР которое можно заметить уже сейчас.

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Марина Совина
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