Потеря обоняния оказалась признаком смертельно опасного заболевания

Alzheimer's & Dementia: потеря обоняния связана с повышенным риском болезни Альцгеймера

Быстрая потеря обоняния в пожилом возрасте может служить признаком смертельной опасной формы деменции — болезни Альцгеймера. Эту связь с повышенным риском заболевания показали ученые Чикагского университета и Университета Южной Калифорнии, которые опубликовали статью в журнале Alzheimer's & Dementia.

Известно, что бета-амилоидные бляшки, которые образуются из неправильно свернутых белков бета-амилоидов и накапливаются в тканях, пораженных болезнью Альцгеймера, часто появляются в обонятельных центрах до того, как они начнут повреждать нейроны в других областях мозга. Однако до сих пор неизвестно, действительно ли болезнь Альцгеймера начинается с ухудшения обоняния человека.

Ученые проанализировали данные 515 пожилых человек, принявших участие в исследовании Memory and Aging Project (MAP), за состоянием здоровья которых наблюдали в течение 18 лет. У них ежегодно оценивали обонятельную функцию, а также проводили когнитивные тесты и неврологические исследования. Подгруппе участников размером 121 человек проводили магнитно-резонансную томографию мозга для отслеживания сокращения объемов серого вещества.

Оказалось, что быстрое снижение обоняния связано с более высоким риском последующих мягких когнитивных нарушений или деменции на 89 и 26 процентов соответственно, а также с меньшим объемом серого вещества. Все эти исходы являются начальными признаками болезни Альцгеймера. Повышение риска когнитивных нарушений при потере обоняния аналогично повышению риска у носителей гена APOE-ε4, который вовлечен в развитие нейродегенерации. Более того, наблюдаемая у пациентов с потерянным обонянием гибель нейронов была идентична той, что наблюдается у пациентов с диагнозом болезнь Альцгеймера.

Деменция является основной причиной смерти пожилого населения в западных странах, однако в настоящее время не существует профилактических методов лечения. Более 55 миллионов человек во всем мире страдают деменцией, причем болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой нейродегенеративных заболеваний.