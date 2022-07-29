Ребенок погиб и еще пять человек пострадали в ДТП в российском городе

Ребенок погиб и еще пять человек пострадали в ДТП с участием «Газели» в Томской области

В районе села Зоркальцево Томского района Томской области столкнулись два автомобиля — «Газель» и Volkswagen Tiguan. Об этом сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

По данным прокуратуры, в результате аварии пострадали пять человек, а ребенок, находившийся в Volkswagen, погиб. От столкновения «Газель» была полностью разрушена.

«На место для координации работы правоохранительных органов выехал прокурор Томского района (...). Прокуратура района проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в надзорном органе.

Ранее сообщалось, что жительница Уфы за рулем кроссовера перепутала педали, нажав на газ вместо тормоза, и насмерть сбила женщину с шестилетним ребенком. Момент гибели россиянки попал на видео.