Момент гибели россиянки с 6-летним ребенком под колесами авто попал на видео

На видео показали момент смертельного ДТП в Уфе, где погибла россиянка с 6-летним ребенком

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент гибели россиянки с шестилетним сыном в Уфе. Кадры в четверг, 28 июля, публикует Telegram-канал SHOT.

О смертельном ДТП на пересечении улиц Перовской и Авроры стало известно 27 июля. 28-летняя жительница Тюмени на Nissan Juke насмерть сбила мать с ребенком на пешеходном переходе.

Позже она заявила, что отвлеклась покормить грудного малыша, и призналась, что приобрела автомобиль несколько лет назад. Штрафов от ГИБДД у нее не было.

На время следствия виновнице ДТП избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее очевидцы публиковали последствия смертельной аварии.