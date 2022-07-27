Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Последствия смертельной аварии с кроссовером в Уфе попали на видео

Последствия аварии в Уфе со сбитыми на пешеходе матерью и ребенком попали на видео

Последствия смертельной аварии, произошедшей в Уфе, попали на видео. Записью очевидцев поделился телеканал «Звезда» в своем Telegram.

В ДТП погибли женщина и ее шестилетний ребенок. В тот момент они шли по пешеходному переходу и были сбиты кроссовером, водителем которого оказалась 28-летняя жительница Тюмени.

На первой записи показано, как врачи осматривают тела погибших, вблизи также находится виновница ДТП. У нее произошла истерика. По данным телеканала, женщина просила врачей реанимировать россиян. На кадрах второго ролика видно, как правоохранительные органы работают на месте происшествия: они накрывают тела и уводят с дороги, как уточняется, отца ребенка. У родственника погибших также произошла истерика. На видео показано, как его посадили на бордюр, люди пытаются поговорить с ним.

О произошедшей смертельной аварии в Уфе стало известно ранее 27 июля. По словам 28-летняя россиянки, что в момент ДТП она отвлеклась на кормление своего ребенка. Кроме того, она нажала на педаль газа вместо тормоза, когда сбила пешеходов. Автомобиль женщина приобрела несколько лет назад. На машине не было штрафов ГИБДД.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
«Газпром» заявил о невыполнении ремонта оборудования для «Северного потока»
Прическа Брижит Бардо стала трендом 2022 года
Искусственный интеллект открыл альтернативные законы физики
Элджей задолжал налоговой почти полтора миллиона рублей
Потребителей презервативов успокоили
McDonald's в Британии впервые за 14 лет повысил стоимость чизбургера
Советник Орбана назвала его речь достойной Геббельса и уволилась
Глава российского региона ввел испытательный срок для крупных чиновников
Обвалившаяся штукатурка покалечила детей в Подмосковье
Страны G7 определились со сроком введения потолка цен на российскую нефть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.