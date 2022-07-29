Бывший футболист клуба РПЛ рассказал об отношении к русским в Польше

Бывший футболист «Краснодара» Жигулев рассказал, что не сталкивался с русофобией в Польше

Бывший футболист «Краснодара» Илья Жигулев, выступавший за польский «Заглембе», рассказал об отношении в стране к россиянам. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам хавбека, он ни разу не сталкивался на улице с русофобией, а болельщики «Заглембе» поддерживали его. «Слышал истории от знакомых, что на них могли как-то косо посмотреть, если узнавали, что они русские. Но, думаю, такое могло быть в любой стране», — добавил Жигулев.

Бывший игрок клуба РПЛ также отметил, что в апреле ушел из «Заглембе» по политическим причинам. «Никто мне не угрожал, все было нормально. Спасибо клубу, что повели себя корректно в этой ситуации», — отметил футболист.

На данный момент у Жигулева нет контракта ни с одним профессиональным клубом. Полузащитник находился на сборах с московским «Спартаком», но не прошел просмотр.