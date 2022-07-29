Минюст признал иноагентом юридическое лицо Венедиктова

Минюст признал иноагентом юрлицо экс-главреда «Эха Москвы» Венедиктова ООО «Иноагент ААВ»

Минюст признал иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, юридическое лицо бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (признан СМИ-иноагентом) — общество с ограниченной ответственностью «Иноагент ААВ». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Иноагент ААВ» внесено в реестр в соответствии с распоряжением Минюста России от 27 июля 2022 года. Отмечается, что речь идет о добросовестном выполнении требований закона, которые установлены для лиц, включенных в реестр.

Алексей Венедиктов зарегистрировал юридическое лицо «Иноагент ААВ» 9 июля. Юрлицо имеет право на издательскую деятельность, при этом сам журналист сообщал, что издавать ничего не планирует.

Самого Венедиктова включили в реестр иноагентов в апреле. В июне он оспорил решение, подав иск в Черемушкинский суд Москвы.