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Венедиктов зарегистрировал юрлицо «Иноагент Аав»

Экс-главред «Эха Москвы» Венедиктов зарегистрировал юридическое лицо «Иноагент Аав»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) зарегистрировал юридическое лицо «Иноагент Аав», сообщает РИА Новости.

Отмечается, что юрлицо имеет право на издательскую деятельность, при этом сам Венедиктов сообщил агентству, что издавать ничего не планирует.

Экс-главред «Эха Москвы» добавил, что также в его планах — продолжать оспаривать статус иноагента.

Алексея Венедиктова включили в реестр иноагентов в апреле. В июне он оспорил решение, подав иск в Черемушкинский суд Москвы.

Радиостанция «Эхо Москвы» была ликвидирована советом директоров в марте 2022 года. До этого Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к радиостанции, заявив, что СМИ излагало ложные сведения о действиях российских военных в рамках спецоперации на Украине.

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Антон Похиляк
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