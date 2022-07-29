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Посол России в Британии захотел посмотреть на диалог Трасс с Путиным

Посол России в Лондоне Келин предсказал интересный диалог Трасс с Путиным

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Посол России в Лондоне Андрей Келин рассказал, что ему было бы интересно посмотреть на диалог президента РФ Владимира Путина с претендентом на пост премьера Британии, действующим министром иностранных дел королевства Лиз Трасс. Об этом он заявил радиостанции LBC.

При этом руководитель дипмиссии предсказал, что в разговоре нет смысла, если Трасс не намерена слушать аргументы российской стороны.

Ранее Трасс пообещала, что, если ее выберут премьер-министром Великобритании, она встретится с Путиным на саммите G20, вызовет его на разговор и осадит. В ответ представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что «осаждалка с вызывалкой не выросли».

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Марина Совина
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