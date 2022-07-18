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Захарова рассказала о конфузе Трасс во время визита в Москву

Захарова напомнила главе МИД Британии Трасс о конфузе во время визита в Москву
Лиз Трасс

Лиз Трасс . Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным и напомнила о конфузе министра во время ее визита в Москву. Telegram-канале.

Ранее Трасс пообещала, что если ее выберут премьер-министром Британии, она встретится с российским лидером на саммите G20, вызовет его на разговор и «осадит». В свою очередь Захарова заявила, что «осаждалка с вызывалкой не выросли».

Представитель МИД напомнила, что во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в начале февраля Трасс усомнилась в суверенитете России над Ростовской и Воронежской областями.

«Мы помним, чем закончилась попытка этой дурно образованной женщины "вызвать на разговор и осадить" Сергея Лаврова в Москве — ее позором, когда она даже не понимала, о чем говорит, и путала географические названия. Посол Британии на этих переговорах была вынуждена нашептывать Лиз Трасс в ухо правильные ответы и поправляла свою начальницу после каждого ее ляпа», — отметила Захарова.

Виктория Кондратьева
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