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Армения допустила мирный договор с Баку без решения статуса Карабаха

В Совбезе Армении допустили мирный договор с Азербайджаном без решения статуса Карабаха

Фото: Азиз Каримов / Reuters

Армения и Азербайджан могут заключить мирный договор без окончательного решения по определению статуса Нагорного Карабаха. Об этом заявил секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян, передает Sputnik «Армения».

«Такая идея есть, но на данном этапе еще слишком рано говорить о какой-либо такой резолюции», — допустил он.

По словам секретаря Совбеза, именно подписание соглашения о мире является кульминацией мирной повестки и дорожной карты. Григорян еще раз обратил внимание, что Ереван считает приемлемым документ из пяти пунктов о нормализации отношений, предложенный Баку.

«Мы неоднократно говорили, что Армения и Азербайджан признали территориальную целостность и нерушимость границ друг друга договором об образовании СНГ, подписанным и впоследствии ратифицированным в 1991 году. И сегодня это часть законодательства как Армении, так и Азербайджана. Это должно быть отражено и на двустороннем уровне», — сказал он, подчеркнув, что в этом контексте у Еревана нет территориальных претензий к Баку.

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Григорян отметил, что проблема Нагорного Карабаха для Армении не является территориальным вопросом. В этой связи принципиальным вопросом являются безопасность и права армян, проживающих на территории Карабаха.

Ранее стало известно, что Ереван и Баку ведут подготовку к встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. По словам председателя постоянной комиссии по международным отношениям Эдуарда Агаджаняна, дипломаты обеих стран уже начали обсуждать детали грядущих переговоров. Подробности на этот счет пока держатся в тайне.

В мае Никол Пашинян решил подписать мирный договор с Азербайджаном, чтобы покончить с экономической и транспортной изоляцией страны. Вскоре и Ереван, и Баку создали комиссии по делимитации общей границы, а также начали обсуждать условия заключения мира.

Вскоре Алиев выступил с заявлением, в котором обвинил Россию в неисполнении обещания по выводу армянских войск из Карабаха. Он заверил, что этот вопрос должен был разрешиться до начала июня, однако фактически остался неурегулированным.

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Михаил Кириллов
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