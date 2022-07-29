В Госдуме отреагировали на смерть восьми человек при пожаре в московском хостеле

Депутат Пахомов предрек проведение внутренних проверок после гибели 8 человек в хостеле

Законность существования московского хостела, при пожаре в котором погибли восемь человек, стоит под вопросом, заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Он подчеркнул, что все необходимые инструменты у контрольных органов и у местных властей для наведения порядка в этом сегменте предоставления услуг есть, поэтому теперь возможны внутренние проверки. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на сообщения о смерти людей при пожаре в хостеле.

Вопрос законности

В ночь на 29 июля на юго-востоке Москвы по улице Алма-Атинская, дом 7, корпус 2, вспыхнул пожар. Он начался на первом этаже 16-этажного жилого дома, где располагался хостел. По данным МЧС, восемь человек погибли и восемь человек пострадали в результате происшествия. Уточняется, что решетки на окнах помешали людям эвакуироваться из хостела и спастись самостоятельно.

Если говорить конкретно об этом хостеле, то здесь стоит вопрос законности его размещения Сергей Пахомов депутат Госдумы

«Правила для открытия хостела есть. И около двух лет назад мы их существенно ужесточили. В многоквартирном доме хостел размещать нельзя, если изначально это не было предусмотрено конструкцией дома — если нет отдельного входа и соответствующих мер безопасности. Но в приспособленных помещениях, даже если они переведены в нежилой фонд, хостел размещать нельзя», — объяснил депутат.

Пахомов отметил, что необходимо установить: были ли обращения граждан в правоохранительные органы. «Соседи уже говорят, что не раз обращались. Но опять же — куда? Друг к другу или писали в органы? Если было обращение в прокуратуру, но не было реакции, здесь будут внутренние проверки. Если не было обращений, то надо смотреть, какие инструменты нужно было использовать для выявления нарушения», — сказал он.

Инструменты для порядка есть

При этом Пахомов отметил, что все необходимые инструменты у контрольных органов и у местных властей в руках для наведения порядка в этом сегменте предоставления услуг есть.

«Другое дело, что, в принципе, при размещении в небольших хостелах или капсульных отелях еще нужно разобраться, как из них выбраться, особенно если ЧП, и нужно это сделать срочно. Поэтому здесь необходимо смотреть, если даже при соблюдении всех норм и правил безопасности людям сложно разобраться, то здесь, может быть, сервис по технике безопасности должен быть более навязчив», — считает депутат.

Пожаров в хостелах стало меньше

Депутат сообщил, что после изменений законодательства обращений и самих инцидентов, связанных с хостелами, стало на порядок меньше.

Давненько мы не слышали об инцидентах, даже о мелких, в подобного рода учреждениях. Все-таки это говорит о том, что законодательства достаточно Сергей Пахомов депутат Госдумы

«Москва как раз одна из тех территорий, которая активно работает по наведению порядка. Много обращений в суд, много закрытых хостелов. Но вместе с тем такая трагедия произошла. После того как мы проведем анализ, будет понятно, чего не хватало и кому для того, чтобы ее предотвратить», — подытожил Пахомов.

В столичной прокуратуре отметили, что владельца хостела уже привлекали к ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»).

Следственный комитет России возбудил дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ, в которой речь идет об оказании услуг, «не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц».