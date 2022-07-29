Еще два британских наемника попадут под суд в ДНР

В ДНР заявили, что дело о еще двух британских наемниках готово к передаче в суд

Дело еще двух британских наемников, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины, Дилана Хили и Эндрю Хилла, готово к передаче в суд Донецкой народной республики (ДНР), сообщает Донецкое агентство новостей.

«Уже вопрос стоял в переводе обвинительного заключения, подготовке и передаче дела в суд. Все следственные действия уже проведены, остаются только технические моменты», — рассказал один из источников агентству. Хили и Хиллу предъявлены обвинения по статье «Наемничество». Их взяли в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области соответственно.

9 июня Верховный суд ДНР признал 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти и приговорил их к исключительной мере наказания. Все осужденные подали апелляцию. Один из наемников накануне заявил, что никакой помощи Великобритания своим плененным поданным не оказывает.

В ДНР, как рассказал глава республики Денис Пушилин, смертная казнь приводится в исполнение через расстрел.