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Осужденный в ДНР британский наемник заявил об отсутствии помощи из Лондона

Британский наемник Аслин заявил об отсутствии помощи из Великобритании

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Приговоренный к смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР) британский наемник Эйден Аслин заявил об отсутствии какой-либо конкретной помощи из Великобритании. Его слова приводит RT.

По словам Аслина, за последние четыре месяца он неоднократно говорил с британским МИД. «Каждый раз мне отвечали одно и то же: “Работа ведется. Ваше дело первоочередной важности. Задействованы очень высокие уровни. Многое происходит, но рассказать мы не можем, поскольку это секретно”. Я говорю им, что эта информация мне важна, чтобы я мог себя чем-то успокоить, а они отвечают, что Зеленский и Борис Джонсон о вас говорили. Но мне никогда не говорят, что же было сказано. Я не вижу конкретных подвижек», — объяснил осужденный британец.

Аслин также пояснил, что британские власти не хотят устанавливать контакт с ДНР, так как республика не признана Лондоном. Наемник назвал это лицемерием, приведя в пример непризнанные официально Отряды народной самообороны в Сирии, с которыми, по словам Аслина, британская сторона разговаривает.

Ранее в июле министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что республика не получала никаких официальных обращений по поводу осужденных наемников.

9 июня Верховный суд ДНР признал 28-летнего Аслина, а также его соотечественника 48-летнего Шона Пиннера и 21-летнего марокканца Саадуна Брагима виновными в наемничестве и попытке насильственного захвата власти. Им грозит смертная казнь.

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Антон Похиляк
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