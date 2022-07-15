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В ДНР заявили об отсутствии официальных обращений по поводу осужденных наемников

В МИД ДНР заявили, что не получали обращений по поводу осужденных иностранных наемников

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Донецкая народная республика (ДНР) не получала никаких официальных обращений по поводу осужденных наемников, заявила в пятницу в эфире телеканала «Россия-24» министр иностранных дел республики Наталья Никонорова.

«Два подданных Великобритании, один подданный Марокко на данный момент находятся под судебным следствием, ими была подана апелляция. Каких-либо официальных заявлений, писем, предложений не поступает ни со стороны Марокко, ни со стороны Великобритании», — сообщила дипломат.

9 июня Верховный суд ДНР признал 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти и приговорил их к смерти. Все осужденные подали апелляцию.

В ДНР, как рассказал глава республики Денис Пушилин, смертная казнь приводится в исполнение через расстрел.

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