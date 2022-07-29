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ВСУ опровергли ракетный удар по тюрьме в Еленовке

Генштаб ВСУ назвал подобные заявления «откровенной ложью» России

Фото: Jorge Silva / Reuters

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опроверг нанесение ракетного удара по тюрьме в Еленовке в Донецкой народной республики (ДНР), в результате которого погибли 53 украинских военнопленных. Соответствующее заявление появилось на странице ведомства в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Подобными заявлениями Россия преследовала цель обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки над пленными и «расстрелы, совершавшиеся по приказам оккупационной администрации и российского командования», подчеркнули в Генштабе.

«Заявления о якобы обстрелах гражданской инфраструктуры и населения со стороны Вооруженных сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет Россия — страна-агрессор, оккупант и спонсор терроризма», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате украинской атаки по исправительному учреждению погибли 40 человек, еще 130 пострадали. Предположительно, удар был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Впоследствии число погибших увеличилось до 53.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, обстрел ВСУ был умышленным, так как у украинского руководства появилось «желание уничтожить» тех, кто начал давать показания.

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Варвара Кошечкина
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