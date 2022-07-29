Парикмахеры перечислили лучшие стрижки для каждого типа лица

Стилист Фредерик Феккей: женщинам с овальной формой лица подойдут пикси и челка-шторка

Редакторы модного журнала Glamour совместно со звездными парикмахерами перечислили лучшие стрижки для каждого типа лица. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, женщинам с типом лица «сердце» подойдет стрижка боб с длинными мягкими слоями. По мнению ведущего стилиста салона SALON64 в Лондоне Стива Холланда, данная прическа прибавит немного объема в области челюсти.

Для овальной формы лица подойдут различные виды причесок с любой длиной волос. Как отмечает стилист и основатель бренда Fekkai Фредерик Феккей, удачно будут смотреться как пикси, так и челка-шторка.

По словам стилиста и международного креативного директора марки Color Wow Дома Силей, женщины с квадратной формой лица имеют широкий лоб, скулы, а также массивный подбородок. «Как правило, у такого типа присутствует сильно выраженная линия подбородка, поэтому ее необходимо смягчить. Попросите своего мастера добавить слои вокруг лица, чтобы визуально смягчить угол данной зоны», — рассказал он. Также он отметил, что челку можно зачесать набок, чтобы выделить скулы, убрав таким образом акцент с подбородка.

Обладательницам вытянутой формы лица следует свести к минимуму объем на макушке и сосредоточиться на создании объема по бокам. «Здесь лучше использовать слои, обрамляющие лицо. Они смягчат длинные волосы и создадут форму, чтобы выделить глаза и скулы», — объяснил стилист бренда TRESemmé Аарон Карло и добавил, что стоит обратить внимание на стрижки боб или челки с длиной до скул.

В заключение специалисты рассказали, что женщинам с круглым и ромбовидным типом лица подойдут текстурированные стрижки пикси. При этом эксперты предупредили, что стоит избегать пышных челок и проборов посередине.

Раннее в июле модные редакторы журнала Glamour и парикмахер Тина Фейри назвали модную прическу, которая не требует укладки. По их мнению, в текущем сезоне актуальность обрел так называемый скандинавский боб. «Главное в этой стрижке — объем, которого можно добиться с помощью средств для прикорневой зоны. Просто нанесите мусс и высушите волосы феном», — заявила эксперт.