Прокуратура начала проверку после пожара в московской многоэтажке

Прокуратура проверит ход расследования гибели людей при пожаре в московской многоэтажке

Прокуратура в Москве начала проверку после пожара в хостеле на юго-востоке столицы, в котором погибли восемь человек, об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального закона, в том числе о пожарной безопасности и по результатам приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.

Возгорание произошло в ночь с четверга на пятницу, с 28 на 29 июля. Загорелась многоэтажка на Алма-Атинской улице, в которой располагался хостел. Сообщение о возгорании поступило в 23:58, в 0:47 пожар был ликвидирован, заявили в МЧС.

Погибли восемь человек, четверо пострадали. Как уточнили в экстренных службах, основной причиной большого числа жертв стали решетки на окнах. Из-за них люди не смогли выбраться из горящего здания. Кроме того, сообщалось, что в здании могло быть неисправно электрооборудование.