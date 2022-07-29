Стало известно о состоянии пассажиров подавшего сигнал тревоги борта из Грозного

«Utair»: с пассажирами и экипажем подавшего сигнал тревоги борта из Грозного все в порядке

С экипажем и пассажирами самолета Boeing, который подал сигнал тревоги во время рейса из Москвы в Грозный, все в порядке, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе авиакомпании «Utair».

«На рейсе Грозный-Москва сработала индикация давления в салоне. В интересах безопасности командир принял решение снизить эшелон до трех тысяч метров и вернуться в аэропорт вылета. Ожидается штатная посадка. С пассажирами и экипажем все в порядке», — сообщили в авиакомпании.

Ранее пассажирский самолет Boeing подал сигнал тревоги в небе над Каспийским морем спустя полчаса после вылета из столицы Чеченской Республики. Вскоре стало известно, что он развернулся и лег на обратный курс.

26 июля самолет Superjet 100 с пассажирами на борту, выполнявший рейс Москва — Нур-Султан (Казахстан), вернулся в Шереметьево из-за неисправности. Экстренная посадка произошла из-за проблемы в топливной системе.

