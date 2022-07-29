Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Стало известно о состоянии пассажиров подавшего сигнал тревоги борта из Грозного

«Utair»: с пассажирами и экипажем подавшего сигнал тревоги борта из Грозного все в порядке

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

С экипажем и пассажирами самолета Boeing, который подал сигнал тревоги во время рейса из Москвы в Грозный, все в порядке, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе авиакомпании «Utair».

«На рейсе Грозный-Москва сработала индикация давления в салоне. В интересах безопасности командир принял решение снизить эшелон до трех тысяч метров и вернуться в аэропорт вылета. Ожидается штатная посадка. С пассажирами и экипажем все в порядке», — сообщили в авиакомпании.

Ранее пассажирский самолет Boeing подал сигнал тревоги в небе над Каспийским морем спустя полчаса после вылета из столицы Чеченской Республики. Вскоре стало известно, что он развернулся и лег на обратный курс.

26 июля самолет Superjet 100 с пассажирами на борту, выполнявший рейс Москва — Нур-Султан (Казахстан), вернулся в Шереметьево из-за неисправности. Экстренная посадка произошла из-за проблемы в топливной системе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Обломки ракет HIMARS найдены на месте обстрела тюрьмы в Еленовке
На Украине выявили случаи торговли детьми
Пропавший с радаров над Каспийским морем самолет успешно приземлился
Россиянин спас троих детей из водоворота и погиб
Киев объявил в международный розыск журналистов РИА Новости и Sputnik
Автомобильной промышленности предсказали проблемы
Стало известно о состоянии пассажиров подавшего сигнал тревоги борта из Грозного
Сдвинувший с места «Газель» в Подмосковье ураганный ветер попал на видео
Тренер высказалась о смене спортивного гражданства российскими синхронистками
Испанцев призвали отказаться от галстуков ради экономии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.