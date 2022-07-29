Выявлено влияние сна на риск возникновения болезни печени

JCEM: качественный сон способен снизить риск развития стеатоза на 29%

Команда ученых из Китая выявила влияние сна на риск возникновения болезни печени. Оказалось, что оптимизация режима сна способна снизить риск развития стеатоза (жировой болезни печени) на 29 процентов. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

В ходе исследования специалисты проанализировали данные более пяти тысяч жителей провинций Гуандун, Фуцзянь, Гуанси и Хайнань в возрасте от 30 до 79 лет. Участникам эксперимента замеряли изменения в печени, а также изучали их диету, сон, вредные привычки, уровень физической активности.

Согласно полученным результатам, плохое качество сна увеличивает шанс заболеть стеатозом, который является самым частым заболеванием печени. У полноценно отдыхающих во время сна пациентов риск обнаружить у себя эту болезнь снижался на 29 процентов. Испытуемые с малоподвижным образом жизни и качественным сном еще реже диагностировались с жировым поражением печени — на 36 процентов.

Ранее китайские ученые обнаружили связь между дневным сном и риском развития инсульта и/или высокого давления. Выяснилось, что у дремавших днем людей вероятность развития гипертонии или инсульта увеличивается на 12-24 процента соответственно.