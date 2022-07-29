Клубнике нашли применение в профилактике нейродегенеративного заболевания

Journal of Alzheimer's Disease: клубника способна уменьшить проявление болезни Альцгеймера

Команда специалистов из Университета Раша в Чикаго нашла применение клубнике в профилактике и лечении нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Выводы работы опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease.

В ходе исследования ученые заметили, что биоактивное соединение пеларгонидин, содержащееся в клубнике, может приводить к уменьшению нейрофибриллярных тау-белков в головном мозге. Тау-белки являются одним из признаков болезни Альцгеймера, которая вызвана аномальными изменениями в этих структурах.

Согласно полученным новых данным, противовоспалительные свойства пеларгонидина способны уменьшить общее нейровоспаление, что может снизить выработку цитокинов и соответственно проявления болезни Альцгеймера. Однако медики подчеркивают, что исследование было наблюдательным и не доказывает прямой причинно-следственной связи. А также, что необходимо дальнейшее изучение роли питания при нейродегенеративных заболеваниях.

Ранее сотрудники Чикагского университета и Университета Южной Калифорнии выявили, что быстрая потеря обоняния в пожилом возрасте может являться симптомом болезни Альцгеймера.