Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Зенит-мол.
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА-мол.
Россия - МФЛ|Группа A. 4-й тур
Урал
Сегодня
18:00 (Мск)
Краснодар
Россия - Премьер-Лига|3-й тур
Ростов-мол.
Сегодня
18:00 (Мск)
Локомотив-мол.
Россия - МФЛ|Группа B. 4-й тур
Факел
Завтра
15:00 (Мск)
Динамо М
Россия - Премьер-Лига|3-й тур
Зенит
Завтра
17:30 (Мск)
Локомотив М
Россия - Премьер-Лига|3-й тур
Сочи
Завтра
20:00 (Мск)
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|3-й тур
Спорт

Дом серебряного призера чемпионата мира-2018 по футболу ограбили в Хорватии

Дом игрока сборной Хорватии Виду ограбили, преступники украли ценностей на 600 тысяч евро

Фото: Friedemann Vogel / Reuters

Футболист сборной Хорватии Домагой Виду стал жертвой ограбления. Об этом сообщает gol.dnevnik.hr.

По информации источника, преступники проникли в дом серебряного призера чемпионата мира-2018 и его жены ночью. Отмечается, что они вынесли ценностей на 600 тысяч евро.

Полиция Загреба проводит расследование. По мнению правоохранительных органов, это было профессиональное ограбление, так как сигнализация и камеры видеонаблюдения были отключены, что позволило злоумышленникам уйти незамеченными.

В марте жертвой грабителей стал французский игрок «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. Злоумышленники украли из дома спортсмена золотую медаль за победу на чемпионате мира-2018, а также украшения его матери.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В Латвии сообщили о закупке российского газа через посредника
Россияне резко устремились в одну европейскую пляжную страну
Названа лучшая кандидатка на роль Эми Уайнхаус в документальном фильме
Россиянам рассказали о способе сохранить баланс между личной жизнью и работой
В России предложили выводить спутники двумя разгонными блоками
Турция высказалась о сотрудничестве с Россией по производству Bayraktar
Тишковец пообещал москвичам «погожий летний денек»
Собянин прокомментировал пожар в московском хостеле с восемью погибшими
Дом серебряного призера чемпионата мира-2018 по футболу ограбили в Хорватии
Владельцы сгоревшего хостела в Москве ранее уже попадали в поле зрения полиции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.