Дом серебряного призера чемпионата мира-2018 по футболу ограбили в Хорватии
Дом игрока сборной Хорватии Виду ограбили, преступники украли ценностей на 600 тысяч евро
Футболист сборной Хорватии Домагой Виду стал жертвой ограбления. Об этом сообщает gol.dnevnik.hr.
По информации источника, преступники проникли в дом серебряного призера чемпионата мира-2018 и его жены ночью. Отмечается, что они вынесли ценностей на 600 тысяч евро.
Полиция Загреба проводит расследование. По мнению правоохранительных органов, это было профессиональное ограбление, так как сигнализация и камеры видеонаблюдения были отключены, что позволило злоумышленникам уйти незамеченными.
В марте жертвой грабителей стал французский игрок «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. Злоумышленники украли из дома спортсмена золотую медаль за победу на чемпионате мира-2018, а также украшения его матери.