Поветкин дал совет Александру Емельяненко

Боксер Поветкин заявил, что бойцу Александру Емельяненко нужно вести трезвый образ жизни

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин дал совет бойцу смешанного стиля (MMA) Александру Емельяненко. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что ему будет интересно посмотреть поединок Емельяненко с соотечественником Вячеславом Дациком. «Я верю в Александра. Главное, чтобы он не сдавался, нормально тренировался и вел здоровый и трезвый образ жизни. Это самое главное. И у него все получится», — посчитал он.

Емельяненко проведет бой с Дациком 24 сентября. Встреча пройдет по правилам бокса.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. В ММА спортсмен провел 38 боев, в которых одержал 28 побед и потерпел девять поражений. Еще один поединок завершился вничью.

Дацик завоевал популярность в конце 1990-х и начале 2000-х. В своем первом официальном поединке он отправил в нокаут будущего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрея Орловского. В последнее время Дацик сосредоточен на выступлениях в поп-MMA и поединках по правилам бокса или кикбоксинга.