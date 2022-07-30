Мэр Днепра рассказал о злости на Зеленского

Politico: мэр Днепра Филатов разозлился на Зеленского из-за главы теробороны города

Мэр украинского города Днепр Борис Филатов злится на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет Politico.

Чиновник рассказал изданию, что возмутился тем, что глава государства лишил гражданства главу территориальными силами обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. «Я надеюсь, что это все же просто трагическая ошибка. Очень бы не хотелось, чтобы центральная власть начала, скажем так, создание самодержавия, — заявил он. — Война не дает права узурпировать власть».

22 июля сообщалось, что у Корбана изъяли паспорт Украины и не пустили на территорию страны. Сотрудники погранслужбы Украины объяснили свои действия тем, что его гражданство приостановлено указом Зеленского.

20 июля стало известно, что тайным указом Зеленского гражданства Украины лишили олигарха Игоря Коломойского, политиков Вадима Рабиновича и Геннадия Корбана. Однако официального подтверждения этой информации не было. Помимо этого Рабиновичу пригрозили делом о госизмене.

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