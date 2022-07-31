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Иностранный тренер «Спартака» назвал преимущества России над Швейцарией

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что Москва оживленнее Швейцарии

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал преимущества России над Швейцарией. Его слова приводятся на сайте команды.

«Москва намного оживленнее. И намного больше похожа в этом плане на Испанию. В Швейцарии все магазины закрываются рано. Сходить в ресторан, если сильно задержался на работе, тоже проблема», — заявил иностранный специалист. Он отметил, что успел посмотреть Красную площадь, и планирует посетить оперу.

30 июня Абаскаль объяснил решение работать в России. Специалист заявил, что переживал из-за переезда в страну, однако его убедили в безопасности нахождения в России.

33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня. Он сменил на посту итальянца Паоло Ваноли, который покинул клуб после шести месяцев работы.

Анастасия Борисова
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