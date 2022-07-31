Иностранный тренер «Спартака» назвал преимущества России над Швейцарией

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что Москва оживленнее Швейцарии

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал преимущества России над Швейцарией. Его слова приводятся на сайте команды.

«Москва намного оживленнее. И намного больше похожа в этом плане на Испанию. В Швейцарии все магазины закрываются рано. Сходить в ресторан, если сильно задержался на работе, тоже проблема», — заявил иностранный специалист. Он отметил, что успел посмотреть Красную площадь, и планирует посетить оперу.

30 июня Абаскаль объяснил решение работать в России. Специалист заявил, что переживал из-за переезда в страну, однако его убедили в безопасности нахождения в России.

33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня. Он сменил на посту итальянца Паоло Ваноли, который покинул клуб после шести месяцев работы.