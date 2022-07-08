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Спорт

Иностранный футболист ЦСКА ответил на вопрос о безопасности пребывания в России

Колумбийский футболист ЦСКА Карраскаль заявил, что чувствует себя в безопасности в России
Хорхе Карраскаль

Хорхе Карраскаль. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль ответил на вопрос о безопасности пребывания в России. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Иностранный футболист заявил, что чувствует себя комфортно, находясь в стране. Карраскаль подчеркнул, что ему нравится выступать за армейцев.

Полузащитник находился в аренде в ЦСКА до конца сезона-2021/2022. После этого руководство команды приняло решение о выкупе футболиста. В составе армейцев хавбек принял участие в 13 матчах, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

30 июня новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил решение работать в России. Специалист заявил, что переживал из-за переезда в страну, однако его убедили в безопасности нахождения в России.

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