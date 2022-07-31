Бывший спецпредставитель Путина Чубайс госпитализирован в Европе с синдромом Гийена-Барре

Бывший глава «Роснано», экс-спецпредставитель президента России Владимира Путина Анатолий Чубайс попал в реанимацию с диагнозом «синдром Гийена — Барре». Об этом сообщила телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Что случилось с Чубайсом?

Собчак со ссылкой на супругу Чубайса Авдотью Смирнову сообщила, что политику внезапно стало плохо, «начали отниматься руки и ноги».

Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом «синдром Гийена — Барре». Состояние средней тяжести, стабильное Анатолий Чубайс Бывший глава «Роснано» и экс-спецпредставитель президента

Его брат, доктор философских наук, социолог Игорь Чубайс заявил «Ленте.ру», что не в курсе госпитализации Анатолия Борисовича.

«Первый раз слышу, ничего не знаю. У него особых проблем со здоровьем не было, все было более-менее нормально. Насколько я знаю, у него большие нагрузки, он чем-то серьезным занимается, но подробностей я не знаю. Это неожиданная новость», — сказал Игорь Чубайс.

Специалисты в костюмах химзащиты

Принадлежащий телеведущей Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что комнату, где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты.

По данным канала, сотрудники полиции опрашивали свидетелей.

Ситуация вокруг Чубайса

23 марта Чубайса заметили в Стамбуле у банкомата. Издание «Коммерсантъ» опубликовало фото, на которое попал человек, похожий на отставного чиновника. Ранее в тот же день стало известно, что Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России и уехал из страны. Позже его якобы видели в одном из ресторанов Стамбула в компании актрисы Паулины Андреевой, жены режиссера Федора Бондарчука.

Фото: Telegram-канал «Осторожно, новости »

В конце апреля источник ТАСС сообщал, что из Турции Чубайс вылетел в Европу и, по предварительным данным, в настоящее время находится в Италии, где у него есть собственность.

Мнение врачей

Как рассказал «Ленте.ру» врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев, синдром Гийена — Барре возникает после вирусных заболеваний — обычной простуды, гриппа или COVID-19.

«Суть в том, что организм начинает вырабатывать специфические антитела против нервных волокон. У человека начинаются неврологические проявления, слабеют руки, а если ничего не делать, то могут ослабеть и дыхательные мышцы. При плохом раскладе человек может погибнуть от паралича дыхательных мышц. Человека в таком случае кладут в реанимацию, сажают на трубку, и за него дышит машина. Этот иммунный конфликт так или иначе проходит, вопрос — переживет ли человек этот момент. В основном более 90 процентов переживают. Последствия могут продолжаться до полугода», — объяснил медик.