Хаматова объяснила различие между людьми из Европы и России

Чулпан Хаматова рассказала о различии между людьми из Европы и России

46-летняя российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова рассказала, чем отличаются жители России от жителей Европы. Об этом она сообщила в интервью YouTube-каналу RusDelfi.

Артистка поведала, что европейцы ведут себя более вежливо. «Конечно, [люди в Европе более спокойные, меньше грубят в магазинах]. Потому что здесь есть, например, привычка пропустить машину, когда ты просишь себя пропустить. Не будут так торопиться, чтобы, не дай бог, ты сейчас влез первый», — рассказала Хаматова.

При этом актриса подчеркнула, что за последние несколько лет заметила положительную динамику и в России, приведя в пример уступчивость на дорогах: «Но это особенность, которая тоже исчезает. Например, в Москве несколько лет назад невозможно было представить, чтобы люди пропускали друг друга или пешеходов. А потом законы изменились, стали строже, и люди приучились, для них это норма. А где-то в провинции пока не совсем норма».

Звезда фильма «Доктор Лиза» также добавила, что тоскует по России и чувствует себя непривычно в другой стране.

В марте стало известно, что Хаматова уволилась из московского театра «Современник» и уехала в Латвию после начала специальной военной операции на Украине. В интервью Екатерине Гордеевой она рассказала, что во время начала спецоперации она была в отпуске и «хотела переждать», однако затем приняла решение об эмиграции.