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Захарова придумала скороговорку про изоляцию Байдена из-за COVID-19

Представитель МИД Захарова придумала скороговорку про изоляцию Джо Байдена из-за COVID-19
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова придумала скороговорку после информации СМИ о том, что после второго положительного теста на COVID-19 президент США Джо Байден будет работать на изоляции. Она опубликовала ее в своем Telegram-канале

«Не изолировав изолируемых, изолирующий изолировался на изоляцию в изолятор после изоляции. Скороговорка», — написала дипломат.

В субботу, 30 июля, стало известно, что Джо Байден снова получил положительный тест на коронавирус, он вернется на карантин. По его словам, он чувствует себя хорошо и продолжит работать на самоизоляции в ближайшие несколько дней.

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Марина Совина
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