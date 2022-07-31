Захарова придумала скороговорку про изоляцию Байдена из-за COVID-19

Представитель МИД Захарова придумала скороговорку про изоляцию Джо Байдена из-за COVID-19

Официальный представитель МИД России Мария Захарова придумала скороговорку после информации СМИ о том, что после второго положительного теста на COVID-19 президент США Джо Байден будет работать на изоляции. Она опубликовала ее в своем Telegram-канале

«Не изолировав изолируемых, изолирующий изолировался на изоляцию в изолятор после изоляции. Скороговорка», — написала дипломат.

В субботу, 30 июля, стало известно, что Джо Байден снова получил положительный тест на коронавирус, он вернется на карантин. По его словам, он чувствует себя хорошо и продолжит работать на самоизоляции в ближайшие несколько дней.