Чемпионка мира рассказала о будущем сапсерфинга в Заполярье

Елена Прохорова стала одним из организаторов и судей на турнире в Мурманской области

Заполярье вполне подходит для профессионального занятия сапсерфингом и уже стало одной из точек роста любительского движения. Об этом рассказала корреспонденту «Ленты.ру» чемпионка мира по сапсерфингу Елена Прохорова.

«У вас есть океан, реки, озера, все что угодно. Так что только вперед. Люди хотят», — отметила она.

По словам Прохоровой, профессиональные сапсерферы уже освоили тренировки в холодную погоду, используя мокрые гидрокостюмы.

Спортсмены, которые могут в скором будущем выступать на одном уровне с профессионалами, уже появились в Мурманске, где любителей катания на доске с веслом объединяет клуб Arсtic SUP. Есть такие любители и в небольших северных поселках.

«Парень из Никеля гонялся три года назад. Честно гонялся. Ему не хватило буквально секунды до финала», — добавила Прохорова.

Ранее сообщалось, что в субботу, 30 июля, в Мурманской области при поддержке компании «Норникель», прошел международный турнир по сапсерфингу «Северный ветер».

Отдельно друг от друга соревновались профессионалы и любители. В любительском заезде на 400 метров победителем стал житель Мурманска.

«Хотел по профессионалам гоняться, но понял, что узкие доски. Зато по любителям сделал огромный прорыв и огромный отрыв. Соответственно, в следующем году, я надеюсь, что будет гоняться в профессионалах уже», — сказала Прохорова, выступившая одним из организаторов и судей на «Северном ветре».