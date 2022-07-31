Глава «Самбо-70» высказался о поездках Тутберидзе в США

Глава «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что Этери Тутберидзе имеет право летать в США

Глава школы «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на поездки заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в США. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Он назвал специалиста человеком мира, а также отметил, что она имеет право летать в Америку. «У нее дочь в США. И Этери Георгиевна имеет право совершить частный визит», — заявил Лайшев.

27 июня глава «Самбо-70» высказался об отношении Тутберидзе к переезду в США. «У нее никогда не было настроений уехать из страны и сменить место работы, она уже давно доказала, что является потрясающим российским тренером», — заявил он.

7 июня американский журналист Дейв Лиз заявил, что Тутберидзе хотела бы тренировать фигуристов в США. При этом обозреватель отметил, что сделать это невозможно, поскольку в группе тренера слишком много спортсменов и их не смогут перевезти.