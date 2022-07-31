Стало известно о наказании для самовольно покинувшего «Динамо» иностранца

Московское «Динамо» накажет самовольно покинувшего клуб уругвайского футболиста Варелу

Московское «Динамо» накажет самовольно покинувшего клуб уругвайского футболиста Гильермо Варелу. Об этом стало известно журналисту Фабио Алейшо.

По информации источника, москвичи оштрафуют спортсмена на 30 процентов зарплаты за июль. Они посчитали, что футболист самовольно пропустил матч второго тура Российской премьер-лиги против «Торпедо», когда его контракт с «Динамо» еще действовал.

Ранее 31 июля Варела перешел в бразильский «Фламенго» на правах аренды до конца сезона. В «Динамо» рассказали, что иностранец в одностороннем порядке приостановил действие контракта. В клубе подчеркнули, что обратятся в международные инстанции для решения вопроса.

29-летний футболист в ночь на 24 июля покинул расположение клуба. Отмечалось, что его местонахождение неизвестно.

Варела перешел в «Динамо» из «Копенгагена» в июле 2021 года. В составе московского клуба он принял участие в 49 матчах, в которых отдал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.