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Спорт

«Динамо» выступило с заявлением о самовольно покинувшем клуб иностранце

«Динамо» заявило, что Варела в одностороннем порядке приостановил действие контракта

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Московское «Динамо» выступило с заявлением о самовольно покинувшем клуб уругвайском футболисте Гильермо Вареле. Оно приводится на сайте команды.

Москвичи рассказали, что иностранец в одностороннем порядке приостановил действие контракта. «В основе здоровых деловых отношений между клубами должно лежать взаимное уважение. Считаем недопустимым, когда клубы склоняют игроков к прекращению или приостановке действующих трудовых договоров», — посчитали они. В «Динамо» подчеркнули, что обратятся в международные инстанции для решения вопроса.

Ранее 31 июля Варела перешел в бразильский «Фламенго» на правах аренды до конца сезона. Агент футболиста Оскар Бентанкур заявил, что футболист не сбегал из «Динамо», а ждал предложения по новому контракту.

29-летний футболист в ночь на 24 июля покинул расположение клуба. Отмечалось, что его местонахождение неизвестно.

Варела перешел в «Динамо» из «Копенгагена» в июле 2021 года. В составе московского клуба он принял участие в 49 матчах, в которых отдал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

Анастасия Борисова
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