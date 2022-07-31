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Российский лыжник пожаловался на стереотипное мышление иностранцев

Российский лыжник Сергей Волков заявил, что иностранцы «поливают других грязью»

Фото: соцсети Сергея Волкова

Лыжник сборной России Сергей Волков пожаловался на стереотипное мышление иностранных соперников. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Не мог подумать, что иностранцы так легко будут разбрасываться словами. Был уверен, что их менталитет не позволит им утверждать что-то, не зная правды. Иностранцы мыслят простым шаблоном: раз ты русский, значит, допингер. Своих соотечественников они защищают, а других поливают грязью», — заявил спортсмен. Он добавил, что получил поддержку только от российских лыжников.

Перед Олимпийскими играми в Пекине в допинг-пробе Волкова, взятой в соревновательный период, были найдены следы средства от насморка, содержащего запрещенную субстанцию. Он отбыл шестимесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

29 марта глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала причину отказа иностранных лыжников соревноваться с россиянами. Тренер отметила, что каждый имеет право на свою точку зрения, однако в этом случае имело место давление на спортсменов.

Анастасия Борисова
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