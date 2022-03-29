Вяльбе заявила, что руководители призвали иностранцев отказаться от турниров с россиянами

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала причину отказа иностранных лыжников соревноваться с россиянами на международных соревнованиях. Ее слова приводит Sport24.

Вяльбе подчеркнула, что каждый имеет право на свою точку зрения, однако в этом случае имело место давление на спортсменов. «Когда ты видишь, что норвежка [Тереза] Йохауг искренне после финиша обнимается с Натальей Непряевой, а вечером дает интервью, где говорит о нежелании видеть русских на соревнованиях... Это говорит о том, что руководители призвали сказать так», — заявила она.

9 марта Непряева рассказала, что во время этапа Кубка мира в Холменколлене норвежские фанаты высказывали угрозы в адрес российских спортсменов. По ее словам, в отеле с ней общались недружелюбно.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет для россиян на все соревнования под эгидой организации.

