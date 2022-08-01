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В России создадут семейство самолетов на базе обновленного Ан-2

Директор «Навигатора» Малов: на базе Ан-2 с автопилотом создадут семейство самолетов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На базе обновленной версии легкого многоцелевого Ан-2, прозванного «кукурузником», в России создадут семейство самолетов. Транспортную, сельскохозяйственную, санитарную и пассажирскую версию построят на основе Ан-2 с автопилотом. Об этом РИА Новости сообщил директор московского филиала компании «Навигатор» Дмитрий Малов.

Отмечается, что сейчас Ан-2 не оснащают автопилотом. Через два года должен завершиться процесс оснащения самолетов этими комплексами. Ан-2 получат систему управления на базе разработанных в «Навигаторе» пилотажно-навигационных вычислителей.

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«Из обновленного Ан-2 можно будет создать целую линейку беспилотных самолетов — санитарный, транспортный, сельскохозяйственный и другие», — сообщил Малов.

Он отметил, что модернизированный самолет сможет осуществлять посадку и взлетать с вертолетной площадки размером 50 на 50 метров. «Модернизированный Ан-2 сможет садиться на очень маленькие площадки. По планам, через два года самолет должен взлетать с вертолетной площадки и уметь облетать дерево уже через 50 метров после взлета», — уточнил директор.

В июле Малов сообщил, что Ан-2 получит блоки вычислителей пилотажно-навигационных параметров, которые смогут выдавать команды на отклонение лопастей и закрылков.

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Даниил Иринин
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